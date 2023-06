Villaricca, Giugliano e Mugnano. Clan Ferrara-Cacciapuoti: le mani sul commercio. Ecco le attività sequestrate

252 Visite

Le mani del clan Ferrara-Cacciapuoti sui carburanti e sugli alimenti: ecco le attività sequestrate nella giornata di oggi da carabinieri e Finanza.

COMMERCIO E FUTURO SRL: prodotti alimentari. Gestivano i supermercati Deco di Villaricca e Mugnano.

SARRACINO PETROLI SAS: Gestivano a Orta di Atella l’impianto di distribuzione carburanti Total Erg oggi con insegna Ip, SS 7 bis

GDA SAS: Gestivano Impianto Eni/Agip a Varcaturo via variante Ss 7 Quater sul terreno di

proprietà della stessa GDA SAS.

INSIEME 2.0 srl: Gestivano la Star Bar – Sala Slot Caffè – Tabacchi di Giugliano in Campania SS7 Bis

Quater Domitiana

LIMA srl: proprietaria dell’immobile della società di cui sopra

PACOS NOVANTA PUNTO VENTI: Gestivano la braceria Pacos di Villaricca a corso Europa

INSIEME SRL: Gestivano la braceria e paninoteca l’Avenir di Villaricca a via Fermi.

Premessa

La presente richiesta di sequestro concerne la pluralità di società la cui consistenza

è stata individuata a seguito degli accertamenti patrimoniali svolti dal Comando

Provinciale, di alcuni soggetti, destinatari della mozione cautelari personale del

11.5.2023. Va premesso che l’attività investigativa ha consentito di provare la

perdurante presenza sul territorio di Villaricca, della storica organizzazione

criminale denominata clan Ferrara/Cacciapuoti disvelandone l’attuale

struttura, le dinamiche interne, le attività ed in particolare il controllo camorristico

del territorio nelle vesti, per taluni affiliati, di imprenditori capaci di condizionarne la

vita economica inoltre, sono stati ricostruiti i rapporti con esponenti del clan

Contini e Mallardo e identificandone e le attività criminali di interesse.

L’INDAGINE HA MESSO ANCHE IN LUCE RAPPORTI DI STORICA E STRETTA

ALLEANZA TRA IL CLAN FERRARA – CACCIAPUOTI E ALCUNI DEI

MAGGIORI ESPONENTI DELL’ALLEANZA DI SECONDIGLIANO RENDENDO

MANIFESTA L’ESISTENZA DI UNO STORICO LEGAME, SOPRATTUTTO

ORIGINATO ANCHE DA COMUNI INVESTIMENTI IMPRENDITORIALI.

In buona sostanza, le condotte poste in essere dagli indagati, rilevate nel corso

dell’attività investigativa, in uno con le dichiarazioni rese dai collaboratori di

giustizia, hanno disvelato un compendio di evidenze che provano come i

componenti del sodalizio si sono costantemente avvalsi della forza di intimidazione

promanante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di

assoggettamento e di omertà al fine di commettere delitti (segnatamente di matrice

estorsiva), di conseguire il monopolio di tutte le iniziative antigiuridiche nel territorio

di riferimento e di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche lecite (in primo luogo nel settore edilizio anche in

altri settori), in cui viene reimpiegato il provento delle condotte precipuamente

criminose poste in essere dai consociati, che possono contare anche sull’appoggio

di referenti di altre organizzazioni come si vedrà esaminando i singoli settori

economici in cui sono infiltrati.

Non può, infatti, sottacersi come il clan Ferrara Cacciapuoti nel corso del suo

lungo dominio, abbia radicato, nel territorio di sua competenza, una tale forza

economica, costruita sulla monopolizzazione, con imprese ad esso

riconducibili, dei principali settori economici, in particolare quello DEI

CARBURANTI E DEL SETTORE ALIMENTARE.

È sufficiente analizzare le risultanze dell’attività investigativa svolta, compendiata

nelle note nr.151/112-2013 del 16 aprile 2018, del 25.4.2020, del 19.5.2023 e del

1.6.2023 a cui si rinvia, per comprendere immediatamente che le singole fattispecie

delittuose non rappresentano episodi isolati o casuali, frutto di autonome scelte

criminali, indipendenti e disaggregate tra loro, a opera di alcuni delinquenti comuni,

bensì IL LUCIDO DISEGNO CRIMINOSO DI ORGANIZZAZIONI CHE MIRANO

AD INFILTRARSI NEL TESSUTO ECONOMICO-IMPRENDITORIALE DEL

PAESE.

La finalità della presente richiesta è quella di sottrarre, immediatamente, alla

disponibilità di taluni indagati, beni, che, nel caso di prevedibile condanna, sono

suscettibili di confisca, ai sensi dell’art. 240 c.p., per essere corpo del reato, in

quanto servirono o furono destinati a commettere il reato o ne costituiscono il

prodotto o il profitto, dell’art. 240 bis c.p., per taluni determinati delitti (fra

cui quelli di cui all’art. 51 comma 3-bis c.p.p.) quando sussista una sproporzione tra

i redditi dichiarati (o i proventi delle attività economica) e il valore economico di detti

beni e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, ovvero

dell' art. 416 bis co. VII c.p.,, secondo cui nei confronti del condannato (per

associazione a delinquere) è sempre obbligatoria la confisca delle cose che

servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il

prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Prima di soffermarsi sulle posizioni dei principali indagati interessati dalla presente

richiesta appare opportuno svolgere qualche considerazione sulle diverse tipologie

di contestazioni che consentono, sulla base di determinati presupposti, l’adozione,

a seconda dei casi, di uno o più tipi di sequestro preventivo.













