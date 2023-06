Una piccola campionessa in erba. Ottimo piazzamento per l’atleta calvizzanese Dealydia Pisani che ieri al palazzetto dello sport di Lizzanello (LE) si e’ qualificata 3 assoluta categoria C anno 2015 al “Gran Gala di Italia ginnastica Artistica”. La piccola Dea che l’anno scorso ai Campionati Nazionali di Salerno si qualificò seconda al corpo libero, si allena presso l’Happy fitness Gym di Mugnano sotto l’egida della Maestra Viviana Filace.