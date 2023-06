Scampia: sequestrata droga

146 Visite

Ieri sera gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Don Pino Puglisi, hanno notato una persona che, alla loro vista, si è allontanata frettolosamente facendo perdere le proprie tracce.

Gli operatori hanno controllato la zona ed hanno rinvenuto una busta con all’interno 9 involucri contenenti circa 8 grammi di hashish, una bustina contenente circa 10 grammi di cocaina, circa 29 grammi di mannitolo utilizzato per il taglio della sostanza, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.













