Weekend a Capodimonte dal 2 al 4 giugno 2023

317 Visite

Nel primo weekend di giugno 2023, il Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli offre ai visitatori due giorni di ingresso gratuito al museo: venerdì 2 giugno Festa della Repubblica e domenica 4 giugno, prima domenica del mese. Ingresso a pagamento sabato 3 giugno.

Inoltre, da domenica 4 giugno, ultima giornata del campionato di calcio, i visitatori di Capodimonte e di altri musei campani (Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Certosa e Museo di San Martino, Castel Sant’Elmo, Villa Pignatelli, Palazzo Reale, Scavi di Cuma, Castello di Baia, Terme di Baia, Anfiteatro Flavio di Pozzuoli e Rione Terra) riceveranno il biglietto celebrativo dei Campioni d’Italia (photo credit Pino Codispoti). I biglietti saranno distribuiti fino ad esaurimento scorte. E come simbolo di partecipazione concreta alla festa del terzo scudetto che si svolgerà nello stadio Maradona, la Reggia di Capodimonte resterà illuminata con il tricolore italiano la sera di domenica 4 giugno.

Nelle due giornate gratuite (2 e 4 giugno) saranno aperti il secondo piano del museo con il percorso Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli e la sala Causa con la mostra Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale (fino al 25 giugno 2025). Chiusi il primo e terzo piano.

In collegamento con la mostra Gli spagnoli a Napoli, e grazie a un accordo con il Comune di Napoli, saranno aperte in città la Chiesa di San Giovanni a Carbonara, il Complesso di San Domenico Maggiore per il quale Raffaello aveva dipinto la Madonna del Pesce (prestito eccezionale del Museo del Prado e ora esposta a Capodimonte in sala Causa) e la Chiesa di San Giacomo, quest’ultima eccezionalmente aperta, dalle ore 10 alle 13.

Sabato 3 giugno, il Museo sarà regolarmente aperto e a pagamento: primo piano, sala Causa con la mostra Gli spagnoli a Napoli e il secondo piano ad orari fissi (10.30, 12, 15, 17) con visite accompagnate a cura del personale di vigilanza, mentre nel Real Bosco sarà possibile partecipare a diverse attività.

Sabato 3 giugno, ore 10-13, Belvedere

Laboratorio di disegno di Caroline Peyron

Il laboratorio di disegno, a cura dell’artista francese Caroline Peyron e organizzato da Amici di Capodimonte ets, si svolgerà dalle ore 10 alle 13, en plein air e sarà itinerante: l’attività inizierà al Belvedere e proseguirà in un percorso intorno alla Reggia. Il laboratorio, alla sua XIII edizione, si rivolge ad un pubblico vasto ed eterogeneo, raccogliendo intorno alle opere d’arte adulti e ragazzi, persone che sanno disegnare e chi non si è mai cimentato nel disegno. Gli incontri hanno unicamente lo scopo di insegnare a disegnare, ma soprattutto il fine di insegnare a guardare e comprendere, attraverso il disegno, il dipinto e la sua struttura, fatta dal ritmo delle linee, dai volumi, dalle luci. Provare a sentire cosa accade tra l’occhio e la mano, aiutare a non scivolare sulle opere, offrire uno strumento capace di coinvolgere in prima persona i visitatori dei musei. Il laboratorio di quest’anno si ispira al concetto di Metafora, inteso nella sua etimologia greca come trasporto, trasferimento e applicato al mondo dell’arte che viaggia, si sposta, ritorna, contamina. Il giardino del Real Bosco di Capodimonte diventa metafora del Paradiso Terrestre: un’occasione unica per immergersi nel mondo della natura all’ombra degli alberi monumentali.

Materiale occorrente ai partecipanti: fogli sciolti (di qualsiasi dimensione o spessore) e 2 fogli in formato A3, si consiglia un supporto rigido. Ciascuno potrà portare con sé ciò che vuole, purché sia facile da trasportare. Si consigliano penna bic nera, acquerelli con pennelli ad acqua.

Partecipazione libera, prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti all’indirizzo: prenotazioni@amicidicapodimonte.org entro le ore 15 di giovedì 1 giugno 2023 precisando nome, cognome, numero di cellulare.

Si ricorda che i bambini di età inferiore ai 12 anni dovranno essere accompagnati da un adulto partecipante per l’intera durata dell’attività.

Sabato 3 giugno 2023, ore 10.30, Real Bosco di Capodimonte

Appuntamento in Giardino. Canti e suoni dei Giardini

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, con l’associazione Amici di Capodimonte Ets e Euphorbia srl, partecipa all’iniziativa nazionale Appuntamento in Giardino, promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia, con una passeggiata nel bosco in compagnia del faunista Elio Esse e il racconto della straordinaria varietà di uccelli presenti a Capodimonte.

Un’immersione nei suoni della natura: le note saranno i versi degli uccelli ed il fruscio degli alberi. L’iniziativa Appuntamento in Giardino, patrocinata dal Ministero della Cultura e da ANCI Associazione nazionale dei Comuni italiani, nasce in accordo con l’iniziativa rendez-vous aux jardins, che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.

La manifestazione ha l’obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani. Il punto di incontro è all’Emiciclo del Real Bosco di Capodimonte presso la Porta di Mezzo.

Partecipazione libera con prenotazione obbligatoria entro giovedì 1 giugno ore 16.00 scrivendo a prenotazioni@amicidicapodimonte.org.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS