MARANO, E’ GIA’ TEMPO DI RUMORS PER LA GIUNTA MORRA: ECCO I PRIMI NOMI CHE CIRCOLANO. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO A MOSELLA?

Il 7 la proclamazione del sindaco, il neo sindaco Morra, ma intanto già si pensa alla futura giunta. E’ già tempo di primi rumors, naturalmente tutti da confermare, ma comunque se ne parla. In queste ultime ore è circolato – ma lo ripetiamo, a beneficio di quelli che hanno difficoltà con l’italiano, che si tratta di semplici indiscrezioni – il nome di Luisa Crispino, un avvocato candidata nelle liste di Luigi Baiano. E’ uno dei nomi ma non l’unico: molto dipenderà anche dal gradimento del sindaco e, naturalmente, dal via libera di Lorenzo Di Marino, colui che nei giorni scorsi (assieme ad altri che si erano candidati con Baiano) avrebbe chiuso un accordo politico con Morra e i suoi.

L’altro nome caldo è quello di Carmen Bocchetti, anche lei avvocato, candidata della zona collinare di Marano per il Centro democratico di Pasquale Di Fenza.

Per la presidenza del Consiglio, infine, salgono le quotazioni di Gaetano Mosella, avvocato penalista eletto nelle liste del Pd. Domenico Paragliola, l’ex presidente del Consiglio durante la gestione Visconti, dovrebbe per una volta fare passo.













