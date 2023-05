Marano, Campionati nazionali studenteschi di danza sportiva: la Socrate-Mallardo trionfa nell’individuale con Scardapane. Buon sesto posto nella gara a squadre

Nella fase regionale svoltasi presso la Socrate-Mallardo, gli studenti di Marano – guidati dalla prof Nunzia Mazzocchi – sono arrivati in finale per il primo grado, mentre per il secondo grado ha avuto la meglio l’istituto Glorioso di Salerno. Entrambe hanno potuto così accedere alla fase nazionali tenutosi nei giorni scorsi a Roseto degli Abruzzi.