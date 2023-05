Il Napoli ha un solo (vero) nome in testa: Luis Enrique, lo spagnolo fissa il prezzo

109 Visite

Il Napoli ha un solo nome in testa per la panchina, quello di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo infatti sarebbe in cima alle preferenze di Aurelio De Laurentiis per il dopo Spalletti. E così secondo alcune indiscrezioni sarebbero già stati avviati i contatti tra la società partenopea e Luis Enrique. Contatti che secondo la Gazzetta dello Sport si sono intensificati negli ultimi giorni. “Lucho ha chiesto tempo per riflettere e 8 milioni di ingaggio. Deve capire cosa può trovare a Napoli, e cosa può arrivare da Parigi o dall’Inghilterra. Il Napoli non ha fretta, perché Luis Enrique resta il primo obiettivo e il corteggiamento proseguirà.

De Laurentiis è abile nel toccare le corde giuste. E sicuramente l’asturiano, innamorato dell’Italia, può trovare stimoli nell’allenare la squadra più forte della Serie A con una delle rose più giovani e promettenti. Proprio gli argomenti su cui farà leva il presidente convinto di poter dire la propria anche in Champions.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS