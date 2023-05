Melito, nove chili di cocaina in auto: in manette un uomo e una donna

181 Visite

Ieri pomeriggio, a Melito di Napoli, la Polizia di Stato ha arrestato D. A. R., cl. ‘88, e M. A.,cl. ‘81, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno sorpreso l’uomo e la donna mentre caricavano nel bagagliaio di un’autovettura una busta in cui, a seguito di un controllo, sono stati rinvenuti 9 kg di cocaina, confezionati in panetti da circa 1 kg ciascuno.

A seguito di una perquisizione domiciliare, effettuata nell’immediatezza dei fatti presso un’abitazione in uso all’uomo, sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 72 kg di cocaina, ugualmente confezionati.

Nella stessa circostanza, sono stati sottoposti a sequestro alcuni orologi di lusso e la somma in contanti di 75.000 €, suddivisa in banconote di vario taglio, presumibile provento dell’attività di vendita dello stupefacente.













