L’angolo della satira. Ballottaggio Marano, la “Contessa” di Monteleone vira a sinistra…

La Contessa di Monteleone, in arte Teresa Giaccio, leader cittadina di Fdi, con un passato da vicesindaco e candidato sindaco, è sempre alla ribalta. Dopo aver “bruciato” 250 potenziali candidati sindaco per il centrodestra e senza essere riuscita a spuntarla lei, ha stupito tutti raccogliendo – con l’aiuto del fido Carmine Carandente – oltre 840 preferenze nel suo feudo, pardon seggio. Ora la Contessa ha voluto stupire ulteriormente i suoi elettori, con una ulteriore mossa a sorpresa: l’appoggio al ballottaggio al candidato del Pd Matteo Morra. Una Contessa è per sempre…













