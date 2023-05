Varcaturo: sorpasso azzardato ma si ritrova davanti ai carabinieri. In manette pusher 39enne

45 Visite

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Paolo Magri, 39enne di Afragola già noto alle forze dell’ordine.

Durante un posto di controllo in via Domitiana, i militari hanno notato una Renault clio lanciarsi in un sorpasso azzardato. Fermato, il 39enne si è mostrato insofferente al controllo ed è stato perquisito.

In auto 9 stecchette di hashish e 15 dosi di cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato, Magri è finito in manette. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.

MAGRI PAOLO (NATO NAPOLI 19.12.1984)













