Amministrative Marano, Potere al popolo: “Il bilancio della tornata elettorale e cosa faremo”

Sono passate 72h dalla chiusura delle votazioni; 72h fa eravamo tutti e tutte col fiato sospeso per questa tornata elettorale che avrebbe dato a Marano la nuova giunta dopo altri due anni di commissariamento e delusioni.

Per noi è stata una campagna elettorale straordinaria, fatta di banchetti e volantinaggi, attacchinaggi ed iniziative ma soprattutto di costante contatto con la nostra comunità, una parte della quale ci ha “premiato” dando fiducia a noi e al progetto che da 5 anni portiamo avanti qui a Marano, nonostante questo non sia stato sufficiente per avere un nostro rappresentante in consiglio comunale.

Abbiamo trascorso gli ultimi giorni ad analizzare il nostro percorso per cercare di capire dove migliorare. Abbiamo analizzato criticamente il risultato e siamo riusciti a trarre importanti insegnamenti, tra i quali emerge forte, ancora una volta, il valore del gruppo. Questa intensa campagna elettorale ci ha confermato la bellezza, l’affiatamento e la serietà di un gruppo che abbiamo costituito 5 anni fa e che giorno dopo giorno si arricchisce di forze ed esperienze nuove, messe a disposizione per il bene comune.

Alla luce di tutto questo in vista del ballottaggio non possiamo esprimere alcun sostegno né indicazione di voto ai candidati in lizza: né il PD di Morra né tanto meno la coalizione a sostegno di Izzo rappresentano i nostri valori, non ricalcano il nostro impegno quotidiano e non esprimono la voglia di giustizia sociale che il Popolo di Marano esige da tempo.

Abbiamo fatto una scelta, quella di lottare in maniera indipendente – fuori e dentro le istituzioni – per cambiare le cose e questo non sarà possibile finché ci sarà la vecchia politica a contendersi le posizioni istituzionali e le attenzioni mediatiche.

Siamo orgogliosi e vogliamo ringraziare tutti e tutte per il consenso elettorale ricevuto e dei circa 1000 voti ricevuti, che ci indicano che la voglia di cambiamento, di pulizia ed equità è la priorità.

La campagna elettorale è finita, ma le priorità restano, noi restiamo. Restiamo fedeli a 5 anni di attivismo, sostegno e presenza sul territorio. Restiamo fedeli alle promesse che abbiamo fatto a tutti coloro che hanno creduto in noi, alla lotta contro la privatizzazione dell’acqua, alla riqualificazione di aree verdi, alla creazione di spazi di aggregazione e alla possibilità di vivere in un comune che concretamente ripudi le guerre e le armi. Noi non molliamo, continueremo a fare controllo popolare per tutelare i diritti di tutti e tutte sul nostro territorio.

Continueremo a parlare di tematiche scomode, a fare antimafia sociale, a portare i problemi in piazza e soprattutto a moltiplicare le attività solidali e aggregative assieme agli attivisti ed attiviste della Casa del Popolo.

Per questo, per ringraziare i nostri sostenitori, per farci conoscere a chi ancora non sa quanto abbiamo fatto e abbiamo da fare, saremo in Piazza della Pace col nostro gazebo Sabato 20 Maggio, dalle ore 10.30 alle 13. Sarà una nuova occasione per ascoltare le esigenze della nostra comunità e fare conoscere le attività della Casa del Popolo, perché solo stando a stretto contatto gli uni con gli altri potremo realmente risollevare Marano ed essere pungolo utile e costruttivo alla prossima amministrazione comunale, solo e sempre nell’ottica di garantire il bene comune.

La campagna elettorale è finita, ma ci ha lasciato tanta voglia di fare e metterci in gioco. Marano ha bisogno che l’entusiasmo non si spenga nell’oscurità dei ballottaggi e della politica di convenienza. Marano ha bisogno di impegno concreto e costante. Noi siamo disposti a offrire questo impegno, mossi dal più sincero amore per il territorio e dalla ferrea convinzione che solo uniti possiamo riprenderci la nostra città.

Ci vediamo Sabato 20 a Piazza della Pace per iniziare insieme a costruire una Marano migliore.













