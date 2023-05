Amministrative Marano, i candidati sindaco sconfitti. Di Mauro: “Nessuna indicazione per il ballottaggio”. Zavarone: “Ne discuteremo”. Di Guida: “Non ne abbiamo discusso”

137 Visite

Come si comporteranno i candidati sindaco sconfitti e che indicazioni di voto daranno ai loro elettori? Per ora tutto tace in casa centrodestra (Schiattarella in primis) e in casa Baiano. Il candidato sindaco di Per le persone e la comunità, Luigi Zavarone, interpellato dal nostro portale, riferisce che una decisione sarà assunta nei prossimi giorni, dopo un’accurata riflessione interna al movimento. Netto, invece, Mauro Di Maro (Potere al Popolo e Marano Popolare): “Non daremo alcuna indicazione di voto agli elettori”. Per Danilo Di Guida, infine, “faremo una riflessione interna al gruppo, per ora non ne abbiamo ancora discusso”. La sensazione, tuttavia, è che i 5 Stelle non si dichiareranno né pro Morra né per Izzo.













