Maltempo, in Emilia Romagna è un disastro senza precedenti

iL maltempo attanaglia le regioni affacciate sull’Adriatico, l’Emilia-Romagna innanzitutto, poi giù fino alle Marche, all’Abruzzo, al Molise. Fiumi sorvegliati speciali, molti dei quali in piena: è il caso del ravennate dove, già in mattinata, sono state evacuate un migliaio di persone. Ma anche a Bologna le indicazioni sono di evacuare seminterrati e piani terra di alcune strade. I timori sono per le prossime ore, quelle notturne soprattutto, con la pioggia che non accenna a diminuire e le previsioni che danno ancora pioggia almeno per le prossime 24 ore. A preoccupare di più è la Romagna, dove il fiume Savio ha fatto danni molto gravi nel Cesenate, con il livello ben oltre il rosso; nel Ravennate, anche se il livello è ancora arancione, sta salendo molto velocemente













