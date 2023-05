Napoli, arresti e denunce: le operazioni della polizia

115 Visite

Centro storico: arrestato uno spacciatore.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in vico Candelari un uomo a bordo di uno scooter cedere qualcosa ad una persona per poi allontanarsi velocemente.

I poliziotti lo hanno seguito e bloccato in via dell’Anticaglia angolo via Duomo trovandolo in possesso di 260 involucri contenenti circa 60 grammi di eroina, 50 involucri contenenti circa 55 grammi di cocaina e 250 euro.

A.S., 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Napoli, 30 aprile 2023

————————

Alto impatto a Secondigliano e San Pietro a Patierno.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 65 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, e controllati 33 veicoli.

Napoli, 30 aprile 2023

—————————–

Corso Arnaldo Lucci: rapina una donna. Arrestato.

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Arnaldo Lucci, hanno notato una guardia giurata che aveva bloccato un uomo resosi responsabile di una rapina ai danni di una donna.

I poliziotti hanno accertato che quest’ultima, mentre si trovava all’altezza della chiesa di Sant’Anna alle Paludi, era stata avvicinata dall’uomo che, dopo averla colpita al volto, si era impossessato del suo telefono cellulare per poi darsi alla fuga in direzione di piazza Garibaldi; in quel momento, la donna aveva attirato l’attenzione di una guardia giurata che aveva bloccato l’uomo.

Gli operatori hanno identificato l’uomo per S.A., 32enne algerino, e lo hanno arrestato per rapina.

Napoli, 30 aprile 2023

—————————

Centro storico: trovato in possesso di un coltello. Denunciato.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in piazza Enrico de Nicola un’auto con a bordo due persone trovando il passeggero in possesso di un coltello a scatto con una lama della lunghezza di 9 cm.

Un 18enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.













