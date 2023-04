Napoli, la festa all’aeroporto con 10 mila tifosi

114 Visite

Capodichino si illumina alle 2.30, quando il bus del Napoli lascia l’aeroporto tra la folla festante di 10 mila tifosi. La vittoria a Torino contro la Juve è la stessa che arrivò nel 2018, ma stavolta l’epilogo è annunciato: niente Fiorentina, niente Simeone – che per un gioco del destino oggi gioca proprio nel Napoli – niente errori né scudetto perso in albergo. Anzi, lo scudetto potrebbe finalmente essere cucito sul petto degli azzurri già tra una settimana.

La festa però è già partita: al fischio finale di Juventus-Napoli tra le strade in città, poi all’aeroporto di Capodichino per accogliere gli azzurri che avevano lasciato in festa Torino. Cori negli spogliatoi, cori in campo, cori sul bus e cori anche in aereo, con Victor Osimhen impegnato in una diretta social nella gioia generale.













