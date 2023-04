110 Visite

Un intervento nella notte per riparare una grossa perdita idrica al corso Europa di Marano, nei pressi del civico 154. Ufficio tecnico, municipale e ditta per la manutenzione hanno lavorato per ore senza interrompere la fornitura idrica. Intervento riuscito, nelle prossime ore sarà ripristinato il marciapiede gravemente danneggiato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS