Elezioni Marano, Per le persone e la comunità ufficializza il candidato sindaco Zavarone

Alle prossime elezioni amministrative in città, da soli, con una squadra meravigliosa, un programma possibile e l’ingegnere Luigi Zavarone candidato sindaco. Quasi alla fine di questo tempo necessario per la riflessione generale da parte di tutte le realtà politiche per realizzare scelte alte e significative da proporre agli elettori in vista delle prossime elezioni amministrative, il circolo PER di Marano di Napoli conferma la sua presenza in campo, da solo, con l’ingegnere Luigi Zavarone candidato sindaco. Fin da prima che venisse ufficializzata la data delle elezioni amministrative, il circolo cittadino di PER ha maturato l’esigenza di proporsi agli elettori anche senza alleanze qualora non si fosse presentata l’opportunità di formare un’ampia coalizione con realtà politiche e cittadine sane e con reali prospettive amministrative. A tale scopo e per il bene della città stessa i coordinatori del circolo hanno incontrato tutte le componenti del panorama politico cittadino ribadendo necessità di un progetto alto, ambizioso, significativo. Lo stesso circolo cittadino di PER si è fatto promotore di tavoli per poter aggregare le forze politiche e nuove che si stavano delineando nel panorama politico cittadino. Ma purtroppo logiche di appartenenza non hanno consentito il successo di tali incontri. Anche in questi ultimi giorni prima della presentazione delle liste abbiamo ritenuto di aderire e condividere l’invito di Stefania Fanelli, Sinistra italiana, di riunirsi in un tavolo programmatico al fine di formare un’ampia coalizione per il bene di Marano, a dimostrazione che il circolo cittadino di PER è sempre stato aperto a mettere a fattor comune competenze, professionalità e programmi politici per il risanamento della nostra martoriata città. Con rammarico abbiamo dovuto prendere atto che nell’incontro avvenuto nella giornata di ieri, non si è riuscito a coalizzare un numero di forze tali da poter rappresentare significativamente una fetta importante dell’elettorato cittadino. Per tali motivi, con l’animo sereno e più che mai determinati, il circolo cittadino di PER rompe gli indugi ufficialmente confermando la propria presenza in campo, da solo, con una squadra meravigliosa, un programma possibile e l’ingegnere Luigi Zavarone candidato sindaco.













