Giugliano, ancora un brutto ko: il Foggia ne fa tre

Ancora una brutta, la seconda di seguito, per il Giugliano di Raffaele Di Napoli. Gialloblu battuti per 3-0 dal Foggia guidato in panchina da Delio Rossi. Gara subito in salita per i gialloblu. Al 7′ è Ogunsey, ben servito da Costa, a battere Viscovo. Il Giugliano reagisce e si fa vedere in un paio di circostanze con Salvemini, che in un’occasione centra anche la traversa. I padroni di casa completano l’opera nel secondo tempo: Petermann, tra i migliori in campo, trasforma un calcio di rigore, poi è Frigerio, nel finale di gara, ad arrotondare il risultato. In mezzo ben due espulsioni: quella di Di Dio (gomitata a Frigerio) e di Garattoni per proteste. La compagine di Di Napoli, seppur volenterosa, è apparsa ancora una volta troppo molle in fase difensiva.













