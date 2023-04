Mugnano, ladri rubano parchimetro sosta auto

120 Visite

Ancora furti a Napoli nord. L’ultimo a Mugnano, dove ignoti hanno sradicato e portato via il parchimetro che emette i ticket per la sosta delle autovetture. Il bottino non è stato ancora quantificato. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione. Il furto si sarebbe verificato nelle prime ore del mattino o nella notte. Indagano i militari dell’Arma. La zona non è coperta dai sistemi di videosorveglianza.













