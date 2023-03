ELEZIONI MARANO, IL QUADRO DI PARTENZA: 7 CANDIDATI SINDACO, 5 STELLE CORRERA’ DA SOLO

641 Visite

Saranno sette, forse otto i candidati alla carica di sindaco per le amministrative di maggio. La rosa è pressoché delineata. Salvo sorprese dell’ultima giornata, ai nastri di partenza si presenteranno Matteo Morra (Pd e forse una o due civiche), Stefania Fanelli (Sinistra Italiana, Verdi e forse una civica), Mauro Di Mauro (Potere al popolo), Luigi Baiano (civiche), Michele Izzo (civiche), Movimento cinque stelle con un proprio candidato storico del circolo, Barbara Schiattarella (Forza Italia, Fratelli d’Italia e forse Lega). L’unico dubbio permane Per le persone e la comunità, che potrebbe in extremis presentare un proprio candidato. Il quadro non è esaltante: troppa frammentazione, troppi candidati poco esperti del territorio e della macchina comunale. Troppi “banditi” attorno ad alcune liste.













