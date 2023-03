Calcio, l’Atletico Marano chiude in bellezza la stagione: al Grillo battuto l’Internapoli

150 Visite

L’Atletico Marano chiude in bellezza la stagione, segnata da alti e bassi, battendo in casa l’Internapoli: 4-2 lo score finale per i “pumas” di mister Bocchetti. A segno, per i padroni di casa, Turco, Alessandro Esposito, Liccardo e Bertucci. Partita avvincente, quella giocata al Grillo, e piena di colpi di scena. L’Atletico, che milita nel campionato regionale Under 18, dal prossimo mese sarà impegnata nella Coppa regionale di categoria.













