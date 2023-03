Blitz campo rom Giugliano, Nappi (Lega): arriva risposta del Governo, ora si muova la Regione

165 Visite

“È arrivata immediatamente l’ennesima risposta del Governo rispetto all’insediamento abusivo di rom in Via Carrafiello Nord a Giugliano. Oggi le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz presso il campo, rimuovendo alcuni veicoli, molti dei quali risultati rubati, e mettendo in sicurezza aree invase dai rifiuti. Si tratta di una situazione esplosiva – sotto il profilo della salute e della sicurezza pubblica – per i cittadini che vivono nell’area circostante l’insediamento abusivo, una situazione che siamo tornati a denunciare anche con una apposita interrogazione consiliare. Lo Stato si è fatto trovare pronto, Regione e Comune di Giugliano facciano lo stesso. A tal riguardo ribadisco la necessità di avere notizie sullo stato di attuazione del progetto Abramo, un piano per individuare alloggi da destinare a famiglie rom occupanti abusive, finanziato oltre 2 anni fa da Palazzo Santa Lucia con 864mila euro e di cui si sono perse letteralmente le tracce”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

