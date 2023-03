Iolanda, insegnante e madre di 4 figli, morta dopo intervento chirurgico di routine: aperta inchiesta

128 Visite

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta in seguito alla denuncia dei familiari di Iolanda Gentile, 51 anni, insegnante e madre di quattro figli morta nell’ospedale di Castellammare. La donna, originaria di Trecase, si era sottoposta a un intervento chirurgico considerato non ad alto rischio in una casa di cura di Torre del Greco. Subito dopo tuttavia le sue condizioni erano peggiorate tanto da rendere necessario il trasferimento in una struttura più attrezzata.