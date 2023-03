MARANO, NUOVO BANDO PER LA RACCOLTA RIFIUTI: NESSUNA OFFERTA, ITER DA RIFARE. ENNESIMO FLOP COMUNALE

134 Visite

E’ andato deserto il bando quinquennale per la raccolta rifiuti nel comune di Marano. Bando di gara per un importo di circa 23 milioni di euro. Nessuna offerta è stata presentata alla Stazione Unica Appaltante della Prefettura, che deve seguire l’iter per l’individuazione della nuova azienda su richiesta del Comune di Marano. I criteri previsti dal bando sono ritenuti troppo stringenti per gli addetti ai lavori. Ora si dovrà integrare o modificare il bando e rinviare il tutto alla Sua. La fumata bianca, se tutto andrà bene, la si avrà verso la fine dell’anno.













