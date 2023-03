Marano, al teatro Alfieri “Si fa tutto per mia figlia”

Siamo la solita compagnia amatoriale, i soliti matti che ogni sera lasciano per qualche ora i problemi a casa, e provano e riprovano, fra risate, cazziate, correzioni e sedie impilate, a trasmettere a chi viene a vederci qualche ora di sana spensieratezza. Per noi è un grande onore e privilegio donare un sorriso seppur “amatoriale” ma di gran valore. Un grande ringraziamento va a chi ha già preso il biglietto affidando per una sera il proprio umore nelle nostre matte mani, a tal punto di creare SOLD OUT tutte e 3 serate….17,18,19 marzo GRAZIE PER LA FIDUCIA… PREZIOSO ED INESTIMABILE PUBBLICO….

Messaggio dalla Compagnia “Gente Matta” che interpreta “Si fa Tutto per mia Figlia” al teatro Alfieri di Marano di Napoli.