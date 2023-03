L’Aktis Acquachiara torna in acqua: alla Scandone arriva il Centro Nuoto Latina

43 Visite

Consolidare il confortante trend casalingo fin qui registrato ed apporre un nuovo importante tassello nel percorso che porta verso la matematica certezza della conquista di quella salvezza che rappresenta il primo obiettivo stagionale.

Nell’incontro valevole per la sedicesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 l’Aktis Acquachiara, sesta in classifica con 19 punti insieme alla Barbato Design Vela Ancona, riceve alla Scandone, fischio d’inizio previsto domani alle ore 16:30 con diretta streaming sulla pagina Facebook Mondo Acquachiara, il Centro Nuoto Latina, ottavo a quota 17.

La squadra ha grande voglia di ritornare prontamente al successo ed in settimana, nonostante le difficoltà derivanti da assenze ed infortuni, ha lavorato intensamente concentrando le sue attenzioni sull’aspetto mentale per riuscire ad eliminare quelle pause che, specialmente nelle partite in trasferta, ne hanno limitato i risultati.

Fondamentale approcciare il match con la voglia di indirizzarne l’andamento fin dalle prime battute e riuscire a mantenere alta la concentrazione nel corso dei quattro tempi. La formazione allenata da Perillo annovera nel suo roster, tra gli altri, il portiere Rossa, grande ex di giornata, ed un centroboa di assoluta esperienza come Fabio Baraldi, giocatore che in giornata di grazia sa essere immarcabile. Alla vigilia Walter Fasano ed il centroboa magiaro Erik Adam presentano così l’impegno che attende i partenopei.

Walter Fasano

Domani ci aspetta una partita impegnativa nella quale vogliamo riscattarci del blackout accusato a Pescara. Siamo reduci da una settimana complicata da infortuni ed influenze che non ci abbandonano. Conosciamo l’avversario, sappiamo che ha giocatori di qualità importante ma noi entreremo in acqua con il coltello tra i denti perché abbiamo voglia di portare a casa quei tre punti che dovrebbero proiettarci in una situazione di classifica molto più tranquilla che ci consente poi di lavorare al meglio.

Erik Adam

Mi aspetto una partita molto intensa contro Latina! Sono una buona squadra ma posso assicurare a tutti che negli allenamenti tutti sono concentrati e affamati per ottenere questa vittoria proprio come me!

Li stiamo accogliendo nella nostra casa dove l’unico obiettivo accettabile per noi è ottenere i 3 punti!

Con la nostra buona difesa e i nostri giocatori sensibili al gol, possiamo modellare la partita come vorremmo che fosse!













