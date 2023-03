Elezioni Marano, Fratelli d’Italia prova a chiudere sul medico Moio. Forza Italia e Lega mugugnano

62 Visite

Come anticipato nei giorni scorsi da Terranostranews, il centrodestra – o meglio una parte di essa, perlopiù Fratelli d’Italia – sta per chiudere sul nome del candidato sindaco Pasquale Moio, medico sconosciuto ai più in città e sicuramente per niente esperto della macchina comunale di Marano. Su Moio bisognerà vedere se convergeranno anche Forza Italia e Lega. Probabile che la coalizione si spacchi, a meno che non vi siano interventi dall’alto che potrebbero imporre questa o altre candidature. Se Moio dovesse saltare, ritornerebbe in auge Teresa Giaccio, dall’inizio degli anni Novanta in Consiglio comunale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS