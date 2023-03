Tumore all’esofago, nuova cura contro le lesioni precancerose al Gemelli di Roma

49 Visite

Per la prima volta in Italia è stata effettuata una crioablazione endoscopica per rimuovere le lesioni precancerose dell’esofago – una condizione nota come “esofago di Barrett” – secondo quanto riferisce una nota diffusa dal Policlinico Gemelli di Roma.

Fino a un adulto su 5 tra la popolazione generale è affetto da esofago di Barrett: si verifica quando gli acidi e gli enzimi gastrici rifluiscono nell’esofago. Con il tempo, la lesione cronica dovuta al reflusso di acido provoca l’alterazione delle cellule esofagee.

La patologia può peggiorare nel corso degli anni e portare all’insorgenza della ‘displasia’, una condizione pre-cancerosa che può ulteriormente evolvere verso un adenocarcinoma esofageo. Questo può avvenire, in genere, in soggetti predisposti o che non seguono un’adeguata terapia medica.

L’endoscopia gioca un ruolo fondamentale non solo nella diagnosi e nella tipizzazione istologica dell’esofago di Barrett, ma anche nel trattamento della displasia, arrestandone la potenziale evoluzione verso il tumore. E al Gemelli, per la prima volta in Italia è stato effettuato un intervento di crioablazione endoscopica, per il trattamento di queste lesioni.













