ELEZIONI COMUNALI, FREE MARANO LANCIA L’ULTIMO APPELLO PER SCONGIURARE UN FUTURO COMMISSARIAMENTO E PER IL BENE DELLA CITTA’

I giorni passano in fretta e i cittadini sono in attesa di una risposta!

Abbiamo contattato e dialogato con le forze sane della città chiedendo di unirci per dare a Marano la speranza di risollevarsi, proponendo come Sindaco una persona che, a nostro avviso, è l’unica in grado di guidarci in questo percorso di rinascita, sia per la consapevolezza dei problemi legati al territorio, sia per la conoscenza della locale politica del malaffare; (forse) unico garante per un governo duraturo che non subisca l’ennesimo scioglimento da parte della Magistratura.

Purtroppo, ad oggi, constatiamo che quelle forze ritenute sane, non hanno nessuna intenzione di assumersi la responsabilità di lavorare per il bene della nostra città!

Basta con i rinvii, basta con i pregiudizi, uscite una volta per tutte allo scoperto! L’epoca del ‘poi’ è finita, il tempo pretende delle risposte! FREE MARANO dà il suo ultimatum a PER MARANO e M5S, entro e non oltre il giorno 18/03/2023 attendiamo risposte, attendiamo sapere se c’è la volontà di risollevare questo paese creando una coalizione sana e duratura o riconsegnarlo alla solita politica presentandosi separatamente.

