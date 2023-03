Quarto. Assemblea degli iscritti PD e Articolo Uno prevista per giovedì

83 Visite

Giovedì 16 alle ore 18 è convocata l’Assemblea degli iscritti del Partito Democratico e di Articolo Uno del circolo di Quarto presso la sede di Corso Italia, 7. L’incontro segue alla fase congressuale della convenzione e delle primarie del 26 febbraio in cui militanti e iscritti hanno avuto la possibilità di partecipare e determinare la scelta del candidato segretario nazionale del nuovo PD.

Per il Sindaco Antonio Sabino “è importante che il PD, insieme ad una coalizione riformista e progressista, apra un percorso partecipato in città con l’obiettivo di esercitare un ruolo importante nella prossima fase amministrativa che si sta aprendo con l’imminente campagna elettorale. Abbiamo bisogno del contributo di tutti gli iscritti e di quanti hanno partecipato alla giornata delle primarie a Quarto per un PD più inclusivo, per mettere al centro un progetto serio di vivibilità del territorio con una direzione strategica improntata allo sviluppo e alla sostenibilità ambientale.”

Per Francesco Dinacci (Articolo Uno) “dobbiamo costruire a Quarto il nuovo PD e un nuovo campo democratico e progressista di fronte al quadro politico mutato con l’elezione alla segreteria nazionale di Elly Schlein. Con questa proposta di cambiamento, visibile e chiara, la riflessione programmatica deve provare ad immaginare Quarto nel futuro come città del verde e dei servizi. Una reale apertura di questo processo politico, con un confronto aperto e una disponibilità all’ascolto utile a definire anche elementi d’innovazione, può consentire di realizzare condizioni positive nell’interesse primario della città. Nei prossimi giorni mi iscriverò al nuovo PD nel mio circolo territoriale, con la speranza che anche a Quarto possa crescere ed essere realmente riconosciuto dai cittadini come la più credibile forza progressista del Paese.”













