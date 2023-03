Camorra, omicidio Feldi: 20 anni a Carmine Amato

129 Visite

Vent’anni di reclusione. E’ questa la condanna inflitta dal GUP di Napoli a Carmine Amato, boss dell’omonimo sodalizio criminale, in quanto riconosciuto essere il mandante dell’omicidio di Francesco Feldi alias ‘o Tufano, avvenuto nel 2011. Amato, cui sono state riconosciute le attenuanti generiche grazie al suo legale di fiducia, l’avvocato Luigi Senese, secondo la ricostruzione degli inquirenti avrebbe ordinato la morte del ras del Rione Berlingieri per estendere l’influenza del suo sodalizio. Un delitto, quello di Feldi, che si colloca in un periodo particolarmente turbolento per gli equilibri criminali della periferia nord e che precede di poco quella che passerà alle cronache come la terza faida di Scampia.













