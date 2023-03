Ricoverato con febbre e morto in ospedale: tre medici indagati

219 Visite

Tre medici sono indagati per la morte di Gabriele Cirnigliaro, il bambino di 2 anni e mezzo che ha perso la vita mentre era ricoverato nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Sassuolo in provincia di Modena. Il pubblico ministero Paola Campilongo ha disposto l’autopsia e ha anche nominato come consulente medico legale il dottor Lorenzo Marinelli di Ferrara, al quale verrà conferito l’incarico giovedì 9 marzo presso gli Uffici della Procura di Modena.













