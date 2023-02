Ucraina, la Russia ha lanciato un supermissile Sarmat mentre Biden era a Kiev

119 Visite

Test effettuato ma senza successo. Mentre il presidente americano Joe Biden era in missione in Ucraina la Russia avrebbe sparato un missile balistico intercontinentale Sarmat – Satan II nel codice usato in Occidente e in grado di lanciare più testate nucleari. A rivelarlo è stato la Cnn citando due funzionari statunitensi: Mosca avrebbe informato del lancio gli Stati Uniti in anticipo, attraverso le linee di deconflitto.

Il supermissile balistico intercontinentale Sarmat era già stato testato ad aprile. Il vettore, secondo il ministero della Difesa, è capace di “penetrare ogni sistema di difesa missilistica esistente o futura” e lo stesso Putin aveva annunciato che la nuova arma avrebbe potuto dare garanzie di sicurezza alla Russia “contro le attuali minacce” e “facendo riflettere coloro che ci stanno minacciando”.













