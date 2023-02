Giugliano, un pari che vale quanto una vittoria sul terreno del Pescara

64 Visite

Inizia la gara. Al 12′ ci prova Mora, palla alta. Al 25′ buona occasione per Merola, non capitalizzata. Al 30′ sinistro di Felippe, Plizzari devia in angolo. Un minuto più tardi ancora l’estremo difensore di casa si supera su Salvemini. Al 36′ tentativo per la squadra di Colombo, salva tutto Poziello Ciro. Termina il primo tempo con il risultato di 0-0.

Inizia il secondo tempo. Al 4′ destro di Vergani, palla alta. Al 6′ Pescara in vantaggio, Merola di sinistro batte Sassi. Al 17′ Pescara in dieci per l’espulsione del portiere Plizzari. Al 24′ grande occasione per il Giugliano con Salvemini che non centra il bersaglio grosso. Al 37′ ospiti in avanti, nulla di fatto. Al 45′ Piovaccari da due passi, blocca Sommariva. Al 48′ ci prova Iglio, palla in angolo. Sulla seguente palla inattiva, arriva il pari del Giugliano con Sorrentino. Termina la gara con il risultato di 1-1.

Pescara: Plizzari, Crescenzi, Gyabuaa (47’st Germinario), Aloi (1’st Lescano), Vergani (19’st Sommariva), Brosco, Rafia (31’st Cuppone), Boben, Mora, Cancellotti, Merola (31’st Palmiero). A disposizione: D’Aniello, Milani, Kolaj, Delle Monache, Mesik, Ingrosso. Allenatore: Alberto Colombo.

Giugliano: Sassi, Felippe, Poziello Ciro, Salvemini, Oyewale (19’st Rizzo), La Monica (31’st Piovaccari), Poziello Raffaele (19’st Ghisolfi), Biasiol (31’st Iglio), Di Dio, Scognamiglio, Eyango (37’st Sorrentino). A disposizione: Viscovo, Siamatas, Ceparano, Zullo, Felici, Rondinella, Mesisca, Ciuferri, De Lucia, Gomez. Allenatore: Raffaele Di Napoli.

Marcatori: 6’st Merola (P); 49’st Sorrentino (G).

Ammoniti: 11’st Scognamiglio (G); 27’st Biasiol (G); 30’st Mora (P); 44’st Sorrentino (G).

Espulsi: 17’st Plizzari (P).

Recupero: 0’pt; 5’st.













