Calvizzano, nel 2022 migliorati di 8 giorni i tempi di pagamento, Pirozzi: “Così miglioriamo credibilità verso terzi”

87 Visite

“Per il secondo anno consecutivo registriamo un risultato che dimostra l’efficienza della macchina amministrativa che guidiamo. Fornitori, ditte, imprese e liberi professionisti che nel 2022 attendevano soldi dal Comune, li hanno ricevuti in media in meno di 45 giorni. Nel 2020 il tempo di ritardo era pari a 38 giorni. Il dato annuale è sceso a 23 giorni nel 2021 e di altri 8 giorni nel 2022. Ci stiamo avvicinando al target dei 30 giorni previsti dalla legge. Questa gestione oculata e meticolosa ci consentirà di accantonare al Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali solo 80.689,68 euro rispetto ai 121.708,83 euro del 2020. Potremo contare su 42.000 mila euro in più a disposizione sul bilancio rispetto alle previsioni. Soldi dei cittadini che investiremo per migliorare i servizi. E vi assicuro che la credibilità di un Comune verso terzi si giudica soprattutto per la velocità nei tempi di pagamento. Miglioreremo di altri 15 giorni è saremo in linea, passare da 38 a 15 giorni di ritardo vi assicuro che non è stato affatto semplice. E’ un lavoro meticoloso che stiamo raggiungendo grazie all’impegno degli Uffici e del Settore Finanziario. Se oggi rispetto al passato non abbiamo difficoltà ad individuare fornitori disposti a lavorare per noi è soprattutto perché onoriamo i debiti contratti. Insieme continueremo a fare meglio, ve lo assicuro.” – Lo fa sapere in una nota il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi.