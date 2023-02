Ercolano: impedisce l’accesso in banca ai clienti e aggredisce i poliziotti. Arrestato

96 Visite

Stamattina gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Panoramica ad Ercolano per una segnalazione di una persona davanti l’ingresso di un istituto bancario che impediva l’accesso ai clienti.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una guardia giurata la quale ha indicato un uomo in forte stato di agitazione; quest’ultimo, alla vista degli agenti, ha iniziato ad inveire contro di loro colpendo con uno schiaffo uno di essi ma è stato bloccato.

Un 39enne di Ercolano è stato arrestato per lesioni personali, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS