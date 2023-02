Chiaiano: sorpreso in una camera d’albergo. Arrestato per evasione

146 Visite

Stanotte gli agenti del Commissariato Arenella, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un albergo di via Marco Rocco di Torrepadula dove hanno rintracciato A.T., 32enne napoletano, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, accertando che si era allontanato dal proprio domicilio; pertanto lo hanno arrestato per evasione.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Bagnoli hanno controllato un motoveicolo in sosta in piazza Bagnoli accertando che era privo di copertura assicurativa.

I poliziotti, durante il controllo, sono stati avvicinati da un uomo che, dopo essere salito a bordo della moto, ha tentato di allontanarsi ma è stato subito fermato; lo stesso ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha dato in escandescenze ingiuriando e minacciando gli operatori per poi aggredirli fino a quando, grazie al supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, è stato bloccato.

L’uomo, un 52enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, violenza, minaccia, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale; gli sono state, altresì, contestate due violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione.













