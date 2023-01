Marano, pannoloni: ancora gravi ritardi. La missiva dei lettori

44 Visite

Gentile direttore, Lei è l’unica persona che può dare voce a noi bisognosi di presidi sanitari per le proprie necessità di vita. Oggi sono decorsi 9 giorni dalla data prevista per la consegna dei pannoloni ed altro. A chi santo occorre fare voti per avere ciò che ci necessità. Ci dia una mano perché la Santex non risponde alle nostre chiamate, addirittura mi hanno bloccato il mio numero di telefono. La prego di intervenire. All’Asl pare che nessuno possa fare qualcosa. A chi Santo occorre accendere i ceri per un miracolo? No, i santi hanno altro da fare…

Cittadini di Marano













