Investito da un pullman nel centro di Roma: morto 23 enne

Ancora una vittima sulle strade di Roma: l’ultimo a perdere la vita è un giovane di 23 anni originario del Kenya travolto da un pullman. A poco più di 24 ore dal tragico incidente di Fonte Nuova in cui hanno perso la vita cinque ragazzi, nella Capitale si conta un’altra vittima. La diciassettesima dall’inizio dell’anno. Superato il record negativo del 2019 quando i decessi furono 16. Ieri sera intorno alle 20 il ragazzo è stato falciato mentre attraversava la strada, non in prossimità delle strisce pedonali.













