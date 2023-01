NAPOLI: arresti, deferimenti ed attività commerciali sospese. Continuano i controlli dei Carabinieri nel Vasto

160 Visite

I militari della Compagnia Napoli-Stella insieme a quelli del Reggimento Campania, durante un servizio di controllo mirato nelle zone limitrofe di Piazza Garibaldi hanno effettuato 3 arresti. A finire in manette, rispettivamente per 3 provvedimenti di custodia cautelare emessi dal Tribunale di Napoli, sono stati Mario Forte* 42enne di Scampia, Angelo Della Torre** 46enne delle “case nuove” ed Azzurra Venza*** 24enne del quartiere mercato. Per il primo un aggravamento della misura cautelare a cui era sottoposto dopo che lo scorso 16 gennaio i Carabinieri avevano constatato l’evasione dal suo appartamento dove era agli arresti domiciliari. Della Torre dovrà invece rispondere di detenzione illegale di materiale esplodente. La donna per reati relativi agli stupefacenti. I due uomini sono trasferiti nel carcere di Poggioreale mentre la 24enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari.

I militari dei reparti specializzati NIL, NAS e NOE durante le operazioni hanno invece denunciato un napoletano 28enne ed un algerino 46enne titolari rispettivamente di un autolavaggio nelle case nuove e di un ristorante/macelleria nel quartiere Vasto. L’autolavaggio, all’interno del quale i Carabinieri hanno trovato un lavoratore in nero, è stato sequestrato per inquinamento ambientale. Per il titolare una sanzione di circa 15mila euro. Il titolare del ristorante/macelleria è stato invece sanzionato per un importo di circa 17mila euro con contestuale sospensione dell’attività imprenditoriale. Anche in questo caso i militari hanno trovato un lavoratore in nero.

* Nato a Napoli il 16/11/1980

** Nato a Napoli il 13/03/1976

*** Nata a Napoli il 30/01/1996













