Napoli, non si ferma all’alt e investe il carabiniere: arrestato 18enne. Vittima e investitore in ospedale

Non si ferma all’alt e investe un carabiniere. Accade questa mattina in corso Arnaldo Lucci, Napoli. Il giovane sfrecciava a bordo di un motorino Honda Sh di colore nero quando il carabiniere al centro della strada gli ha imposto l’alt. Il conducente incurante ha proseguito a tutta velocità investendolo violentemente il carabiniere che è caduto rovinosamente in terra. Il motorino si è schiantato al suolo pochi metri più avanti. I due sono stati condotti in ospedale, arrestato il 18 enne, per ora piantonato in ospedale.













