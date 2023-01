Marano, incendio in una palazzina di via Arbusto: è doloso. Si indaga sulle denunce di un condomino

223 Visite

Un incendio nella notte in una palazzina di via Arbusto, nel centro storico di Marano. Sul posto sono giunti vigili del fuoco e carabinieri. Sarebbero stati dati alle fiamme (con liquido infiammabile) i contatori Enel, la natura del rogo è dunque dolosa. Indagini affidati ai militari dell’Arma di via Nuvoletta. Da quanto si apprende, fonte carabinieri, le famiglie non sono state sgomberate. Si indaga su una serie di denunce sporte da un condomino contro terzi. Una donna avrebbe denunciato anche l’esplosione di una bomba piazzata sotto il palazzo. Seguono aggiornamenti e ulteriori dettagli.













