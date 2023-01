Marano, la morte del gestore del Ghiottone. Di Fenza: “Punto di riferimento per i giovani”

6.573 Visite

La notizia della morte di Giuseppe Di Maro, storico gestore del “Ghiottone” di Marano, ci rattrista e ci addolora. “Peppe” è stato l’amico di tutti i ragazzi e delle famiglie del territorio che spesso si fermavano per mangiare un panino nel parcheggio del Liceo Segrè. Con la sua allegria e simpatia riusciva a rendere meno noiosa l’attesa, era una persona per bene e ben voluta da tutti. Desidero fare le mie più sentite condoglianze al figlio Raffaele che erediterà l’attività, alla famiglia e ai suoi affetti più cari, oggi tutti ci sentiamo più vuoti. Non ci resta che ricordarlo così com’era.

Nota stampa Di Fenza Pasquale













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS