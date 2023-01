Pianura, anziano preso a pugni da un ragazzo: lotta tra la vita e la morte

Era andato come ogni mattina in tabaccheria per comprare le sigarette, ora è all’ospedale Cardarelli nel reparto di neurochirurgia con lesioni multiple al cervello e in serio pericolo di vita. È la tragica storia che arriva da Pianura. Un uomo di 75 anni, Giuseppe Zizzi, ieri mattina è stato aggredito senza motivo da un ragazzo di 18 anni che si è scagliato contro di lui assestandogli un fortissimo pugno al volto. Un cazzotto violentissimo che ha fatto stramazzare al suolo l’anziano signore, che ha poi battuto violentemente la testa.

Ad assistere all’agghiacciante scena le tantissime persone che ieri mattina affollavano la tabaccheria, il bar Laurano in via Comunale Napoli, nel quartiere di Pianura. «Nella mia testa – racconta il titolare della tabaccheria – non va più via il violentissimo rumore che ho sentito quando il ragazzino ha sferrato il cazzotto e Giuseppe è caduto a terra». La vittima la conoscono quasi tutti nel bar, tutti i giorni il 75enne va infatti a comprare le sigarette. «Non so – dice il gestore della tabaccheria – se ha moglie, ma ha sicuramente figli perché sono venuti qui per sapere cosa fosse successo. Noi abbiamo spiegato che tutto è avvenuto in pochi attimi, non abbiamo sentito liti o discussioni prima di quel botto fortissimo. Per quanto ne sappiamo noi non c’era un motivo reale o apparente per quell’improvvisa aggressione».