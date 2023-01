Funicolare di Chiaia: il punto in commissione Infrastrutture

26 Visite

La commissione Infrastrutture e Mobilità, presieduta da Nino Simeone, si è riunita oggi sui lavori di manutenzione straordinaria della funicolare di Chiaia. Sono tra i 20 e i 30 mila passeggeri al giorno gli utenti che fino alla scorsa estate utilizzavano il servizio, ha ricordato Simeone, e che oggi usufruiscono solo in parte del servizio sostitutivo su gomma che collega via Cimarosa a piazza Amedeo, mentre manca un collegamento con le fermate intermedie di via Palizzi e Cariati.

L’amministratore unico di ANM, Nicola Pascale, ha illustrato i passaggi fin qui svolti, con le gare andate deserte per l’aumento dei costi delle materie prime. Per facilitare le cose si è quindi deciso di rivedere l’appalto, separando i lavori civili, che possono essere eseguiti anche con l’impianto aperto, da quelli elettromeccanici, da svolgere prioritariamente. Si avvierà ora una nuova procedura di gara e, se tutto dovesse procedere senza intoppi, si potrà partire con i lavori. L’auspicio, ha concluso l’amministratore, è di riuscire a concludere i lavori entro l’anno.

Vi è poca chiarezza, secondo Alessandra Clemente (Misto), sul modo in cui si è sviluppata la vicenda, in particolare sui motivi per cui le gare sono andate deserte e sulla successiva mancata adozione della scelta della negoziazione ristretta, aperta alla partecipazione di pochi operatori, in modo da accelerare i tempi che, ora, saranno inevitabilmente molto lunghi. Annamaria Maisto (Azzurri Noi Sud Napoli Viva) ha ricordato che la scadenza dei termini della manutenzione straordinaria della funicolare di Chiaia risale agli anni della precedente amministrazione, che avrebbe ben potuto avviare i lavori. Le procedure seguite, ha precisato Nicola Pascale, hanno rispettato i criteri di legge, con due bandi di gara andati deserti e un tentativo successivo di procedura ristretta non andato a buon fine; ora la revisione del progetto darà il via ad un nuovo iter.

La commissione, ha annunciato il presidente Simeone, si riunirà nuovamente su questo tema lunedì 23 gennaio, con la partecipazione dell’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza e della dirigente dell’area Infrastrutture Serena Riccio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS