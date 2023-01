Marano, bilancio partecipato: i commissari invitano i cittadini a fare proposte

49 Visite

In sede di redazione di Bilancio, da approvare entro il 30 aprile, la Commissione Straordinaria ha deciso di avviare un confronto con la cittadinanza e lavorare ad un BILANCIO PARTECIPATO. L’obiettivo è promuovere la partecipazione dei cittadini nell’ambito delle politiche pubbliche locali, e in particolare, alla previsione di spesa e agli investimenti pianificati dall’amministrazione.

La volontà della Commissione è quella di avviare un percorso di ascolto, relazione e comunicazione, per permettere ai cittadini di presentare le loro necessità ed esporre le problematiche locali, di valutare le spese previste nel bilancio e l’operato dell’ente, di indirizzare le scelte dell’amministrazione sugli interventi pubblici da realizzare o i servizi da implementare o migliorare. Una buona pratica messa in atto in diverse Città, italiane ed europee, con risultati importanti.

Con l’obiettivo di introdurre un elemento di assoluta novità per la Città di Marano di Napoli e coinvolgere i cittadini nel governo del territorio, la Commissione riceverà, presso la sede di c.so Umberto I n. 16, chi vorrà contribuire. Entro il 30 gennaio 2023, gli interessati possono richiedere un appuntamento presentando domanda, indirizzata alla Commissione Straordinaria, al protocollo dell’Ente oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.marano.na.it. Alla scadenza del termine sarà stilato un calendario con tutti gli appuntamenti procedendo alle audizioni.

