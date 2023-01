ARZANO: Controlli dei Carabinieri: multe e sequestri

116 Visite

ARZANO: Controlli dei Carabinieri

Controlli straordinari dei Carabinieri della Tenenza di Arzano, insieme a quelli della Compagnia di Casoria.

numerose le pattuglie impiegate nel centro cittadino di Arzano e in tutte le zone maggiormente frequentate dai più giovani. Alta l’attenzione soprattutto in piazza Cimmino e nei pressi delka villa comunale ed è lì che sono stati effettuati molti posti di controllo.

70 le persone identificate, 43 i veicoli passati al setaccio. Molte le sanzioni al codice della strada, principalmente per guida senza assicurazione.

3 i giovanissimi segnalati alla Prefettura per uso di droghe, tutti sorpresi con bustine di marijuana.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.













