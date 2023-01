Ucrina, Putin vuole mobilitare altri 500 mila uomini

62 Visite

“Il ritiro delle truppe e delle attrezzature militari russe dall’intero territorio ucraino all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti è l’unica opzione seria per ripristinare la pace e la sicurezza”, ha detto l’Alto rappresentante della politica estera dell’Ue, Josep Borrell, in un colloquio telefonico oggi con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. Kiev si prepara all’ipotesi di una nuova grande mobilitazione russa: secondo il numero due dell’intelligence altri 500mila nuovi coscritti saranno spediti a combattere in Ucraina.













