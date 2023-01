La voce del cittadino. Marano, il prossimo sindaco deve avere i contro…

Gentile Direttore, a pochi giorni dall’insediamento della ditta individuata come idonea per l’igiene urbana e a poche ore dall’assunzione dei nuovi vigili, questa è la situazione a via Baracca: parcheggi selvaggi davanti ai passi carrabili e sulle rampe d’accesso ai marciapiedi per i disabili, camion in doppia fila, cumuli di petardi, marciapiedi invasi dalle deiezioni canine lasciate da padroni che valgono meno di quello che non raccolgono. Una domanda provocatoria: visto che nulla è migliorato, non potevamo evitare ulteriori aggravi di spese per il Comune e non assumere e non fare nuove gare ? Il prossimo Sindaco dovrà essere un Uomo/Donna di ferro!