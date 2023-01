Giugliano, mille e 400 studenti senza scuola. Striscioni di protesta all’istituto Marconi

46 Visite

I 1.400 studenti ci sono, ma le aule in cui rientrare dopo l’Epifania ancora no. Accade a Giugliano, dove gli alunni dell’istituto superiore G. Marconi sono sprovvisti di una struttura dove recarsi per imparare e studiare. Una situazione che va avanti ormai da settembre, quando l’istituto tecnico e professionale di via Basile ha chiuso per essere ristrutturata, e che studenti e genitori non possono più tollerare. Il dito è puntato contro la Città Metropolitana e il Comune, da cui si aspettano il rispetto delle promesse fatte, e finora disattese, ma soprattutto una soluzione che non sia quella di far seguire le lezioni ospiati negli altri quattro istituti di Giugliano nelle ore pomeridiane. E annunciano, in caso di mancanza di certezze nei prossimi giorni, manifestazioni di protesta.













